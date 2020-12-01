Глава Петербурга после скандального концерта Басты пригрозил ужесточить ограничения
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов из-за скандала вокруг концерта рэпера Басты пообещал ужесточить санкции в отношении организаторов массовых мероприятий, которые не соблюдают антикоронавирусные ограничения
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов из-за скандала вокруг концерта рэпера Басты пообещал ужесточить санкции в отношении организаторов массовых мероприятий, которые не соблюдают антикоронавирусные ограничения.
В эфире «Радио России» глава северной столицы заявил, что на сегодняшний день почти все магазины и предприятия общепита соблюдают установленные ограничения. Однако этого нельзя сказать о деятельности отдельных спортивных и концертных организаций. «Будем ужесточать санкции в отношении тех, кто сегодня действует против интересов города и горожан», - заявил г-н Беглов.
Санкт-Петербург является одним из тех регионов страны, где темпы распространения коронавирусной инфекции очень высокие. Ежедневно в городе выявляют более 3,6 тысячи новых случаев заражения COVID-19.
На фоне роста заболеваемости в Ледовом дворце Петербурга в минувшие выходные прошел концерт рэпера Басты, во время которого не соблюдалась социальная дистанция, а тысячи зрителей без защитных масок стояли «плечом к плечу» друг к другу. Комитет по культуре северной столицы пообещал проверить видеозаписи с концерта, которые в соцсетях опубликовали зрители.