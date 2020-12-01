«Гемотест» пожаловался силовикам на мошенников, продающих справки об отсутствии COVID-19
Служба безопасности лаборатории «Гемотест» обратилась в следственные органы с жалобой на сайты, которые предлагают гражданам за деньги получить «липовые» справки об отсутствии коронавируса
Служба безопасности лаборатории «Гемотест» обратилась в следственные органы с жалобой на сайты, которые предлагают гражданам за деньги получить «липовые» справки об отсутствии коронавируса. Поддельные справки с отрицательным результатом на COVID-19 очень похожи на справки «Гемотеста».
Главный менеджер отдела по связям с общественностью «Гемотеста» Анна Лисовец рассказала РБК, что лаборатория намерена взыскать с владельцев этих доменов компенсацию «за репутационный ущерб».
В «Гемотесте» сообщили, что появление сайтов, предлагающих за деньги купить справки об отсутствии коронавируса, совпало с введением требования к работодателям об обязательном тестировании своих сотрудников.
Издание Daily Storm ранее сообщало, что в среднем купить в интернете справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 можно за 2,5 тысячи рублей. Примерно в такую же сумму обойдется и тест в лаборатории. При этом мошенники обещали выдать клиентам официальный документ с QR-кодом и внести данные о тестировании в базу лаборатории «Гемотест».