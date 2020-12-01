Тюменские чиновники потратят на покупку офисной мебели 79 млн рублей
Управление госзакупок Тюменской области разместило тендер на поставку мебели для чиновников на 78,9 млн рублей. согласно условиям контракта, стоимость одной единицы товара может превышать миллион рублей
Управление госзакупок Тюменской области разместило тендер на поставку мебели для чиновников на 78,9 млн рублей. согласно условиям контракта, стоимость одной единицы товара может превышать миллион рублей.
Данные по этому контракту появились в Единой информационной системе в сфере закупок.
В тендерной документации указаны 124 наименования различных видов мебели. Только одна «тумба офисная деревянная» стоит 384,4 тысячи рублей, а набор мебели для кабинета (диван, кресла, шкаф, витрины и кофейный столик) обойдется налогоплательщикам в 7 млн рублей.
Поставщиков выбрали ООО «Дэфо-Санкт-Петербург». Телеграм-канал «Нюхач» сообщает, что «ДЭФО» закупает итальянскую мебель, хотя в договоре указано, что мебель «сделана в России». Согласно законодательству, в госзакупках не могут участвовать компании, чьи товары поступают из-за границы.