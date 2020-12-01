01 декабря 2020, 03:13
Главным арбитром матча Лиги чемпионов впервые станет женщина
Главным арбитром матча Лиги чемпионов впервые в истории турнира станет женщина. В УЕФА сообщили, что матч между туринским «Ювентусом» и киевским «Динамо» будет судить француженка Стефани Фраппар
Главным арбитром матча Лиги чемпионов впервые в истории турнира станет женщина. В УЕФА сообщили, что матч между туринским «Ювентусом» и киевским «Динамо» будет судить француженка Стефани Фраппар. Помогать ей будут Хишам Закрани, Меди Рамуни и Карим Абед.
Матч пятого тура группового этапа состоится 2 декабря в Турине.
Отметим, что «Ювентус» находится на втором месте в группе с 9 очками в активе. «Динамо» (Киев) находится на третьей позиции.