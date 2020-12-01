Мосгордума потратит 3,5 млн рублей на мониторинг СМИ и оценку деятельности депутатов
По условиям госконтракта, подрядчик должен будет предоставлять вместе с мониторингом СМИ о работе подмосковного парламента ежемесячную характеристику на каждого депутата с указанием позитивных и негативных упоминаний о нем
Мосгордума объявила тендер на оказание услуг по «контент-анализу информационного пространства». Победитель аукциона получит контракт стоимостью 3,5 млн рублей.
По условиям госконтракта, подрядчик должен будет предоставлять вместе с мониторингом СМИ о работе подмосковного парламента ежемесячную характеристику на каждого депутата с указанием позитивных и негативных упоминаний о нем, а также данные о количестве сообщений в нем в прессе, лайках и репостов.
Исполнитель контракта требует поддерживать уже существующую с 2017 года систему мониторинга информации «В курсе событий».
В качестве целей мониторинга Мосгордума называет оперативное получение информации по актуальным вопросам повестки дня, связанных с социально-экономической деятельностью федеральных и региональных органов власти и общественных организаций, сообщают «Открытые медиа».
Подрядчик должен мониторить федеральные и региональные теле- и радиоканалы, прессу, информагентства, интернет-источники и блоги. В общей сложности нужно обрабатывать не менее 40 тысяч различных СМИ.
Отметим, что с 2017 года госконтракты на услуги по анализу контента выигрывает одна фирма ООО «Аналитические технологии и сервис» («АТИС»). Заказчиками этой компании являются РИА «Дагестан», пресс-служба Минсельхоза, Минприроды, и Агентство инноваций Москвы и другие государственные структуры.