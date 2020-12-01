01 декабря 2020, 02:09
Минфин выделил регионам 10 млрд рублей на дополнительные выплаты медработникам
Министерство финансов России перечислило регионам 10 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам в 2020 году. Выплаты предназначены для сотрудников, которые работают с коронавирусными пациентами
Министерство финансов России перечислило регионам 10 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам в 2020 году. Выплаты предназначены для сотрудников, которые работают с коронавирусными пациентами.
Указанные 10 млрд рублей выделены медикам из резервного фонда правительства. Средства распределены между регионами, исходя из расчетной доли объема выплат медработникам, произведенных ранее согласно постановлению правительства от апреля текущего года.
Дополнительные деньги выделены в соответствии с поручением президента Владимира Путина продолжать оказывать поддержку врачам и медработникам, которые работают с ковидными пациентами.