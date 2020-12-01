01 декабря 2020, 01:41
Кремль заявил об отсутствии планов оказать поддержку бизнесу во время пандемии
Российские власти пока не планируют вводить новые меры по оказанию помощи бизнесу в связи с пандемией коронавируса, поскольку экономика продолжает работать и новых мер поддержки не требуется
Российские власти пока не планируют вводить новые меры по оказанию помощи бизнесу в связи с пандемией коронавируса. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что экономика продолжает работать, а новых мер поддержки не требуется.
Одновременно с этим представитель Кремля признал, что предприниматели испытывают некоторые проблемы из-за пандемии и антикоронавирусных ограничений, сообщает ТАСС.
Песков заверил, что правительство находится в «постоянном диалоге» с предприятиями малого и среднего бизнеса, и в курсе проблем бизнеса. Однако речи об оказании государственной помощи предпринимателям сейчас не идет.
«Просто в этом нет необходимости с учетом того, что экономика продолжает функционировать», - подчеркнул Дмитрий Песков.