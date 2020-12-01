53 страны, входящие в ОЗХО, потребовали от России расследовать отравление Навального
Страны-участницы Организации по запрещению химического оружия осудили отравление оппозиционера Алексея Навального. Соответствующее заявление сделали 56 из 193 стран-участниц этой организации
Страны-участницы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) осудили отравление оппозиционера Алексея Навального веществом из группы «Новичок» (боевой газ). Соответствующее заявление сделали 56 из 193 стран-участниц этой организации.
В данном заявлении также содержится требование к российским властям провести «быстрое и прозрачное» расследование инцидента с Алексеем Навальным и тем самым оказать содействие ОЗХО.
Отравление российского оппозиционера нервно-паралитическим газом публично осудили все страны-члены Евросоюза, США, Австралия, Канада, Япония, Южная Корея, Грузия, Украина и т.д.
Напомним, ранее специалисты ОЗХО подтвердили выводы немецких военных вирусологов, согласно которым Алексей Навальный был отравлен веществом з группы «Новичок», который был запрещен к производству.
Страны Евросоюза ввели персональные санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников и силовиков. Россия в свою очередь категорически отрицает версию об отравлении Алексея Навального и отказывается расследовать данный инцидент.