Компания Moderna сообщила о 94%-й эффективности своей вакцины от COVID-19
Американская компания сообщила о высокой эффективности своей вакцины от коронавируса, которую она показала в ходе испытаний и в ближайшее время подаст документы на регистрацию вакцины
Американская компания Moderna сообщила о высокой эффективности своей вакцины от коронавируса, которую она показала в ходе испытаний. При первичном анализе препарат оказался эффективен в 94,1% случаях, а при тяжелой форме заболевания - в 100%.
Moderna в ближайшее время подаст документы на регистрацию вакцины от коронавируса.
В испытаниях вакцины Moderna принимают участие 30 тысяч человек. Из общего числа участников исследования COVID-19 заразились 196 человек. Это 185 добровольцев, получивших плацебо вместо вакцины, и 11 человек, которым вкололи оригинальный препарат.
Из числа участников испытаний 30 человек заболели тяжелой формой коронавируса – это люди, получившие плацебо. Из привитых вакциной тяжелой формой коронавируса никто не переболел.
Также в компании сообщили, что во время испытаний от коронавируса скончался один человек, входивший в группу плацебо.
Напомним, ранее компании Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина BNT162b2 показала 95% эффективность по итогам третьей фазы испытаний. Эффективность российской вакцины «Спутник V» ее разработчики оценили в 92%.