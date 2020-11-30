30 ноября 2020, 18:35
В Госдуму поступил законопроект, запрещающий чиновникам с доступом к гостайне, иметь второе гражданство
Российский президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который запрещает иметь второе гражданство военнослужащим и чиновникам, которые на службе получили доступ к государственной тайне
Российский президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который запрещает иметь второе гражданство военнослужащим и чиновникам, которые на службе получили доступ к государственной тайне.
Данный законопроект запрещает также занимать государственные должности с доступом к гостайне лицам, имеющим вид на жительство в другой стране.
Чиновникам и военным со вторым гражданством, которые будут занимать должности с допуском к гостайне на момент вступления президентского закона в силу, необходимо будет в течение шести месяцев отказаться от них и подтвердить это соответствующими документами.
Данный законопроект президент внес на рассмотрение Госдумы с целью приведения законодательства в соответствии с изменением Конституции РФ.