На территории Кремля сотрудник ФСО покончил с собой во время несения службы
Погибшего сотрудника ФСО звали Михаил Захаров, а причиной его поступка могло стать «равнодушное отношение руководства» к условиям его работы. Так, в одну из последних смен мужчина находился на службе более 15 часов
На территории московского Кремля один из сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО) покончил с собой. Инцидент произошел во время несения службы.
При этом источник агентства ТАСС опроверг информацию о том, что погибший служил в подразделении, которое отвечает за личную охрану президента России.
Издание Baza сообщает, что погибшего сотрудника ФСО звали Михаил Захаров, а причиной его поступка могло стать «равнодушное отношение руководства» к условиям его работы. Так, в одну из последних смен мужчина находился на службе более 15 часов.
Также сообщается, что супруге погибшего даже не сообщили, что ее муж покончил с собой.
Коллеги Захарова рассказали изданию, что переработки участилась в последнее время в ФСО из-за нехватки кадров. По этой причине действующим сотрудникам приходится работать за уволившихся коллег.