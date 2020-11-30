«Медиазона» сообщила о занижении регионами данных о смерти ковидных пациентов
Данные оперативных штабов по контролю за распространением коронавируса о смертности ковидных пациентов оказались в несколько раз ниже данных, которые содержатся в базе Минздрава РФ о развитии эпидемии COVID-19
Данные оперативных штабов по контролю за распространением коронавируса о смертности ковидных пациентов оказались в несколько раз ниже данных, которые содержатся в базе Минздрава РФ о развитии эпидемии COVID-19, сообщает «Медиазона».
По данным издания, в базе Минздрава говорится, что с апреля по ноябрь 2020 года в России на койках для коронавирусных больных скончались 74 866 пациентов.
В оперативной базе Сведения из базы Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Минздрава содержатся ежедневные данные по каждому региону о госпитализациях, тяжелых больных, доступности свободных коек в больницах и смертях. При этом данная статистика не учитывает информацию о смерти коронавирусных пациентов в неспециализированных больницах.
Проанализировав эти данные, «Медиазона» пришла к выводу, что «половина регионов занижают данные о смертях в разы или даже в десятки раз». Так, больше других занижают статистику по смертям Алтайский край, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Кемеровская, Липецкая, Новосибирская, Смоленская и Ульяновская области, а также ХМАО, Чувашия, ЯНАО, Кабардино-Балкария, Приморский край, Дагестан, Коми, Крым, Хакасия и Санкт-Петербург.
Данные оперштабов 29 регионов вообще оказались никак не связаны с данными из ИЦК, а власти Чечни вообще с июля перестали вносить в ИЦК данные о смертях на коронавирусных койках.
По данным федерального оперштаба, в России с начала пандемии от коронавируса скончались 39 895 человек. Роспотребнадзор сообщает о кончине 36 516 ковидных пациентов, а Росстат – о 55,6 тысячи человек.