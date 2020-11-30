30 ноября 2020, 15:21
Евросоюз анонсировал новые санкции против России в рамках «акта Магнитского»
Евросоюз анонсировал введение новых санкций против России, которые будут аналогичны «списку Магнитского». В Совете ЕС заявили, что санкционный список будет утвержден в ближайшее время
Евросоюз анонсировал введение новых санкций против России, которые будут аналогичны «списку Магнитского». В Совете ЕС заявили, что санкционный список будет утвержден в ближайшее время.
Напомним, Конгресс США принял «акт Магнитского» в декабре 2012 года. Этот акт предусматривает введение персональных санкций в отношении российских чиновников и силовиков, которые причастны не только к гибели в СИЗО юриста Сергея Магнитского, но и в целом к нарушению прав человека.
В июле 2020 года Великобритания в рамках акта Магнитского ввела санкции против председателя СКР Александра Бастрыкина и еще 24 силовиков.