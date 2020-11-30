Российский «Газпром» в текущем году показал многомиллиардные убытки
Согласно отчету «Газпрома», выручка компании от продаж газа в Европу и другие страны сократилась на 40% за девять месяцев текущего года. Монополия объясняет такие показатели снижением средних цен и сокращением объемов продаж
Чистый убыток «Газпрома» по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) в январе-сентябре 2020 года составил 202,2 млрд рублей против прибыли в размере 1,107 трлн рублей в прошлом году.
Согласно отчету «Газпрома», выручка компании от продаж газа в Европу и другие страны сократилась на 40% за девять месяцев текущего года. Монополия объясняет такие показатели снижением средних цен и сокращением объемов продаж.
Общая выручка упала на 25% до 4,3 трлн рублей, а чистый убыток, приходящийся на акционеров, составил 218,378 млрд рублей против прибыли в 1,048 трлн рублей годом ранее. Чистая сумма долга газовой монополии увеличилась на 41% и составила 4,46 трлн рублей.
По РСБУ (российский стандарт отчетности) «Газпром» показал чистый убыток в размере 592,15 млрд рублей против 434,94 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2019 года. Выручка «Газпрома» за этот же период сократилась на 21,3% до 2,74 трлн рублей.