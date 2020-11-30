30 ноября 2020, 14:48
Шоумен и защитник Байкала Сергей Зверев может выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Госдумы
Известный стилист и шоумен может выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Госдумы от республики Бурятия. Отметим, что артист является уроженцем этого региона и активно выступает в защиту озера Байкал
Известный стилист и шоумен Сергей Зверев может выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Госдумы от республики Бурятия. Отметим, что артист является уроженцем этого региона и активно выступает в защиту озера Байкал.
В интервью подмосковной радиостанции «Радио 1» Сергей Зверев сообщил, что его буквально «завалили» предложениями стать депутатом Государственной думы РФ от Бурятии. Шоумен поблагодарил россиян за поддержку и доверие, а также сообщил, что сейчас находится «на стадии принятия решения» на счет политической карьеры.
Ранее Сергей Зверев провел серию пикетов, выступая против строительства завода по розливу воды из Байкала. За пикет на Красной площади артиста оштрафовали на 15 тысяч рублей.
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