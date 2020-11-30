30 ноября 2020, 14:36
Основатель бренда «Б.Ю. Александров» скончался из-за коронавируса
Президент «Ростагроэкспорта» и создатель бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией
Президент «Ростагроэкспорта» и создатель бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Mash сообщает, что в больницу с COVID-19 Борис Александров попал неделю назад. Врачи оценивали состояние бизнесмена как тяжелое.
Борису Александрову было 73 года. Последние два года он боролся с раком лимфатических узлов.
Глава «Ростагроэкспорта» три раза становился лауреатом премии «Предприниматель года». Творожные сырки под брендом «Б.Ю. Александров» популярны не только в России, но и за границей. Так, даже американский рэпер A$AP Nast в своем Instagram признавался в любви к этим сыркам.