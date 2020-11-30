30 ноября 2020, 14:10
Лечащего врача Диего Марадоны обвинили в непредумышленном убийстве футболиста
Прокуратура Аргентины выдвинула обвинение лечащему врачу футболиста Диего Марадоны в непредумышленном убийстве, неоказании помощи и оставлении больного без присмотра
Прокуратура Аргентины выдвинула обвинение лечащему врачу футболиста Диего Марадоны в непредумышленном убийстве, неоказании помощи и оставлении больного без присмотра.
Расследование в отношении Леопольдо Луке было начато по заявлению дочерей футболиста, которые усомнились в действиях и квалификации лечащего врача отца, сообщает Todo Noticias.
В рамках расследования по месту жительства и работы врача были проведены обыски, в ходе которого силовики изъяли телефоны, компьютеры и медицинскую документацию с историей болезни Марадоны.
Легенда мирового футбола Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет в результате острой сердечной недостаточности, которая привела к отеку легких.