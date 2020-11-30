Яхта предполагаемой «подруги президента» плавает в сопровождении военного корабля
В списке активов Светланы Кривоногих есть яхта «Al’doga» стоимостью полмиллиарда рублей, которую можно часто видеть в Финском заливе. «Собеседник» сообщал, что яхту «подруги президента» иногда сопровождает противодиверсионный катер Балтийского флота
Яхта «Al’doga», которая принадлежит компании «Пульс» Светланы Кривоногих, охраняется кораблями ВМФ России. Об этом сообщает «Собеседник».
Напомним, что о петербурженке Светлане Кривоногих стало известно из расследования издания «Проект». Журналисты выяснили, что она из простой студентки, проживающей с матерью в коммуналке, внезапно стала собственницей элитного жилья, а затем владелицей горнолыжного курорта «Игора» и других активов.
Внезапный рост благосостояния Светланы Кривоногих «Проект» объяснил ее близкими отношениями с президентом Владимиром Путиным. Также издание выяснило, что у нее есть 17-летняя дочь Елизавета Владимировна, которая внешне очень похожа на главу российского государства.
В списке активов Светланы Кривоногих есть яхта «Al’doga» стоимостью полмиллиарда рублей, которую можно часто видеть в Финском заливе. «Собеседник» сообщал, что яхту «подруги президента» иногда сопровождает противодиверсионный катер Балтийского флота «Юнармеец Балтики». Этот катер принимает участие в параде по случаю Дня военно-морского флота.
Фотография, на которой яхта г-жи Кривоногих запечатлена в сопровождении «Юнармейца Балтики», изначально была опубликована на форуме «Водный транспорт». Однако после публикации «Собеседника», данное фото было удалено. Тем не менее, изображение сохранилось в кэше Google.
Экипаж корабля составляет боевая группа отряда противодействия подводным диверсионным силам и средствам (ПДСС), вооруженная не только штатными крупнокалиберными пулеметами, но и специальными подводными пистолетами СПП-1, подводными автоматами АПС, а также холодным оружием. Правда, охранять «гордости Балтийского флота» приходится частную яхту, а не интересы государства.