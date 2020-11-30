В Иркутской области задержали экс-главу регионального Минздрава
В Иркутской области правоохранительные органы задержали экс-министра здравоохранения региона Наталью Ледяеву. Задержание чиновницы связано с поставкой в область защитных медицинских масок по фальсифицированным документам
В Иркутской области правоохранительные органы задержали экс-министра здравоохранения региона Наталью Ледяеву. Задержание чиновницы связано с поставкой в область защитных медицинских масок по фальсифицированным документам.
После коррупционного скандала, в котором оказался замешан сын главы иркутского Минздрава Илья Белоусов, следственные органы возбудили уголовное дело по факту поставок в регион партии недоброкачественных медицинских масок по фальсифицированным документам. Нанесенный бюджету ущерб следователи оценили в 40 млн рублей.
Сына чиновницы Илью Белоусова подозревают в соучастии в создании преступной схемы, направленной на незаконное обогащение.
12 ноября Наталья Ледяева написала заявление об уходе с поста главы Минздрава, объяснив свою отставку «состоянием здоровья».