Петербургский комитет по культуре проведет проверку по факту нарушения антикоронавирусных мер на концерте Басты
Комитет по культуре Санкт-Петербурга проведет проверку по фактам публикации в соцсетях фотографий и видеоматериалов с концерта популярного рэпера Басты, во время которого посетители не соблюдают требования Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции
Комитет по культуре Санкт-Петербурга проведет проверку по фактам публикации в соцсетях фотографий и видеоматериалов с концерта популярного рэпера Басты, во время которого посетители не соблюдают требования Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции.
Одновременно с этим в комитете сообщили, что концерт Басты 27 ноября в Ледовом дворце северной столицы прошел согласование в рамках действующего законодательства, сообщает Znak.com.
Чиновники заверили, что вместимость зала составила допустимые 50%, а билеты на программу были реализованы до вступления в силу новых ограничений. «Вместе с тем организатором концерта были приняты меры по замене танцпола на партер с установкой зрительских кресел. Проводилась фотофиксация в рамках чек-листа контрольных мероприятий», - заявили в комитете по культуре.
Чиновники также сообщили, что соблюдать социальную дистанцию необходимо соблюдать в фойе, кассовых павильонах и в гардеробе. Однако что касается зала, то в нормативных актах такое понятие, как «шахматная рассадка», не предусмотрено. Необходимым требованием является наличие у зрителя средств индивидуальной защиты и проверка температуры тела на входе.
Пользователи соцсетей, между тем, пишут, что во время концерта Басты зрители стояли во время выступления вплотную друг к другу и не соблюдали социальную дистанцию. Кроме того, в партере не было стульев, хотя наличие сидячих мест было обязательным требованием для проведения мероприятия.
Отметим, что в Санкт-Петербурге ситуация с распространением коронавирусной инфекцией обстоит наиболее остро. По данным на утро 30 ноября, в северной столице за сутки зарегистрировали 3 691 новый случай заражения. От осложнений в городе скончались уже 5 432 человека.