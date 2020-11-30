Вахтовики, работающие на газопроводе «Сила Сибири», пожаловались на невыплату зарплаты
Следственный комитет и прокуратура республики Якутия начали проверку в связи с забастовкой вахтовиков, которые строят в Алданском районе компрессорную станцию №4 «Иван Москвитин» газопровода «Сила Сибири» (проект «Газпрома»)
Следственный комитет и прокуратура республики Якутия начали проверку в связи с забастовкой вахтовиков, которые строят в Алданском районе компрессорную станцию №4 «Иван Москвитин» газопровода «Сила Сибири» (проект «Газпрома»).
Забастовку рабочие объявили из-за невыплаты зарплаты и отпускных.
Прокуратура проверит соблюдение трудовых прав работников предприятия, а Следственный комитета проверит документацию подрядчика, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сами вахтовики записали обращение, в котором рассказали, что компания ООО «Промконсалтинг» не выплатила им отпускные и деньги за работу в выходные, обещанные при найме на работу. Работники также сообщили об угрозах увольнения, внесения в «черные» списки сотрудников и высылки «за пределы вахтового поселка в тайгу, с перспективой добираться до дома за свой счет», сообщает портал Sakhaday.