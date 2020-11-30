Джо Байден назначит пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки, «полюбившуюся» российским госСМИ
В команде президента Джо Байдена сообщили, что на ключевые посты президентской администрации, курирующие работу с журналистами, будут назначены только женщины
Новый президент США Джо Байден планирует назначить пресс-секретарем Белого дома бывшую главу пресс-службы Госдепартамента страны Джен Псаки.
В команде Джо Байдена сообщили, что на ключевые посты президентской администрации, курирующие работу с журналистами, будут назначены только женщины.
Джен Псаки с 2011 по 2013 год занимала должность пресс-секретаря бывшего президента США Барака Обамы, а затем стала официальным представителем Госдепартамента. После этого, с 2015 по 2017 год, она работала директором по коммуникациям Белого дома.
Джен Псаки активно комментировала события на Украине после государственного переворота в стране и критиковала Россию за вмешательство в дела соседней республики. За это г-жу Псаки часто критиковали российские СМИ, особенно государственные. При этом российские пропагандисты регулярно публиковали вырезки из пресс-конференций Псаки, где та затруднялась ответить на тот или иной вопрос.