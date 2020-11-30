30 ноября 2020, 11:40
Спецпредставитель президента предложил заварить во всех домах мусоропроводы
Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов предложил заварить мусоропроводы во всех жилых домах, а в новых домах их вообще не устанавливать
Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов предложил заварить мусоропроводы во всех жилых домах, а в новых домах их вообще не устанавливать.
Говоря на тему популяризации сортировки бытовых отходов, Сергей Иванов заявил, что для начала «надо заварить все мусоропроводы во всех домах России». Однако на это необходимо 100%-е согласие жильцов дома.
«Будучи реалистом, я пока настаиваю на постепенном внедрении этой идеи. И она уже прошла через Минстрой: все новые многоквартирные дома будут строиться без мусоропроводов»», - заявил чиновник, слова которого приводит «Интерфакс».
Помимо того, что мусоропроводы мешают сортировке отходов, они являются рассадниками тараканов и крыс.