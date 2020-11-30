30 ноября 2020, 11:27
В аэропорту «Шереметьево» при сортировке багажа обнаружили «радиоактивную» сумку
Сейчас специальные службы проводят радиационную разведку и дополнительные замеры. Также сотрудники аэропорта связались с ФГУП «Радон» для изъятия и утилизации «радиоактивной» сумки
В московском аэропорту «Шереметьево» обнаружили сумку с повышенным радиационным фоном.
Во время сортировки багажа сработали датчики безопасности, после чего дежурные службы поместили подозрительный предмет в специализированное помещение.
Источники РИА Новости в экстренных службах заверили, что угрозы сотрудникам аэропорта и пассажирам нет. «Шереметьево» сейчас работает в штатном режиме, а эвакуация людей не требуется.
Сейчас специальные службы проводят радиационную разведку и дополнительные замеры. Также сотрудники аэропорта связались с ФГУП «Радон» для изъятия и утилизации «радиоактивной» сумки.