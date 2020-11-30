30 ноября 2020, 10:56
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 26 338 новых случаев заражения COVID-19
В России число заразившихся коронавирусной инфекцией за минувшее воскресенье составило 26 338 человек. Еще 368 человек скончались в результате осложнений, вызванных COVID-19
В России число заразившихся коронавирусной инфекцией за минувшее воскресенье составило 26 338 человек. Еще 368 человек скончались в результате осложнений, вызванных COVID-19.
С начала пандемии число заразившихся выросло уже до 2 295 654 человек, а умерших – до 39 895 человек.
В Москве за прошедшее сутки зарегистрировали 6 511 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге – 3 691, в Московской области – 1 064, в Нижегородской области – 458, в Свердловской области – 381, в Ростовской области – 334, в Красноярском крае – 334, в Воронежской области – 325, в Архангельской области – 379. Эти регионы являются лидерами по количеству новых заражений COVID-19 за сутки.