В ленинградском Всеволожске прогремел взрыв в жилом доме. Есть пострадавшие
Во Всеволожске Ленинградской области прогремел взрыв в жилом доме по адресу улица Добровольской, 22. По данным регионального управления МЧС, в результате взрыва произошло разрушение межквартирных перегородок в трех квартирах на 12-м этаже жилого дома
Во Всеволожске Ленинградской области прогремел взрыв в жилом доме по адресу улица Добровольской, 22. По данным регионального управления МЧС, в результате взрыва произошло разрушение межквартирных перегородок в трех квартирах на 12-м этаже жилого дома. Также в одной из квартир произошло возгорание на площади 10 кв.м.
В Следственном комитете сообщили о двух пострадавших в результате взрыва. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, повлекшее причинение крупного ущерба».
Причина взрыва пока не установлена. Оперативники допрашивают очевидцев и проводят осмотр пострадавших квартир.
В свою очередь портал 78.ru со ссылкой на жильцов дома сообщает, что в квартире, где произошел взрыв, делали натяжные потолки. По предварительным данным, во время работ могло взорваться специализированное оборудование.