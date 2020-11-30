30 ноября 2020, 10:38
Биржевой курс евро на открытии торгов превысил отметку в 91 рубль
На Московской бирже сразу после открытия торгов утром 30 ноября курс евро превысил отметку в 91 рублей. Сейчас европейская валюта торгуется на уровне 91,25 рубля. Биржевой курс американского доллара вырос до 76,25 рубля
На Московской бирже сразу после открытия торгов утром 30 ноября курс евро превысил отметку в 91 рублей. Сейчас европейская валюта торгуется на уровне 91,25 рубля. Биржевой курс американского доллара вырос до 76,25 рубля.
Основной причиной ослабления курса рубля аналитики называют падение мировых цен на нефть. Так, с начала понедельника нефтяные котировки упали на 2%. Сейчас российская нефть марки Brent продается по 47,36 доллара за баррель.
На фоне снижения нефтяных цен индекс Московской биржи упал на 0,4%, а индекс РТС – на 0,6%.