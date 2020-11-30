Родственники погибших в результате авиакатастрофы в «Шереметьево» подали претензию поставщикам шасси
Родственники погибших пассажиров рейса Москва-Мурманск компании «Аэрофлот» подали досудебную претензию к французским поставщикам компонентов. Интересы 35 родственников представляет адвокат Игорь Трунов. Сумма требуемой компенсации не сообщается
Родственники погибших пассажиров рейса Москва-Мурманск компании «Аэрофлот» подали досудебную претензию к французским поставщикам компонентов. Интересы 35 родственников представляет адвокат Игорь Трунов. Сумма требуемой компенсации не сообщается.
Заявители считают, что причиной катастрофы в московском аэропорту «Шереметьево» стали недостатки в проектировании систем шасси лайнера Sukhoi Superjet 100.
«Пока мы направили претензию, в которой ставим вопрос о причинно-следственной связи авиакатастрофы и действий компаний, и предложение досудебного урегулирования в части в том числе выплат», - сообщил Игорь Трунов, слова которого приводит ТАСС.
Также совместно с адвокатом Вильямом Бурдоном ведется подготовка иска в Версальский суд Франции, поскольку ответчиками указаны французские компании Messier-Bugatti-Dowty и Thales Avionics.
Игорь Трунов ссылается на европейские и американские правила сертификации пассажирских самолетов, которые предписывают проектировать шасси таким образом, чтобы их поломка не приводила к утечке топлива, достаточной для создания пожарной опасности. В случае с жесткой посадкой SSJ100 в «Шереметьево», утечка топлива и пожар произошли после поломки шасси.
Напомним, авиакатастрофа в «Шереметьево» произошла в мае 2019 года. Самолет SSJ100, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, попал в грозовой фронт, после чего произошло отключение электроники. Пилоты приняли решение вернуться в «Шереметьево». При посадке лайнер несколько раз отскочил от полосы, что привело к поломке шасси. Часть шасси пробила топливный бак, а самолет загорелся. В результате катастрофы погибли 40 пассажиров и один бортпроводник.
Командир экипажа рейса Денис Евдокимов был обвинен в нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности.