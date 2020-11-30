30 ноября 2020, 08:03
Кремль решил объединить «Справедливую Россию» с малыми партиями
Администрация президента планирует объединить «Справедливую Россию» (СР) с малыми партиями, в частности, «Родиной» и «За правду». Цель этого объединения состоит в «утилизации» небольших партийных проектов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в Кремле
Администрация президента планирует объединить «Справедливую Россию» (СР) с малыми партиями, в частности, «Родиной» и «За правду». Цель этого объединения состоит в «утилизации» небольших партийных проектов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в Кремле.
Объединительный съезд «Справедливой России», «Родины» и партии «За правду» может состояться уже в декабре текущего года. Также Кремль ведет переговоры по поводу объединения с «Патриотами России» и Российской партией пенсионеров за справедливость. При этом глава президиума «Родины» Марина Костычева заявила, что партия не собирается ни с кем объединяться.
Напомним, что партия «За правду» была создана в 2020 году, а ее лидером является писатель Захар Прилепин.