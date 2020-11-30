Россияне из-за пандемии на 40% сократили свои траты во время «черной пятницы»
Россияне на фоне пандемии коронавируса значительно сократили свои траты в «черную пятницу». По сравнению с прошлым годом, российские покупатели потратили на 39,2% меньше денег во время глобальной распродажи
Россияне на фоне пандемии коронавируса значительно сократили свои траты в «черную пятницу». По сравнению с прошлым годом, российские покупатели потратили на 39,2% меньше денег во время глобальной распродажи.
По данным «СберИндекс», к категории «Универсальные магазины» расходы оказались на 27,5% ниже, чем год назад, в категории «Бытовая техника и электроника» - на 30,5%, а в категории «Одежда, обувь и аксессуары» - на 44,8%.
Особенностью прошедшей «черной пятницы» стало то, что рост спроса на фоне пандемии коронавируса и ограничительных мер был сконцентрирован в онлайн-каналах.
В США, напротив, онлайн-продажи в «черную пятницу» составили 9 млрд долларов и установили новый рекорд. Расходы американских потребителей по сравнению с 2019 годом выросли на 22%.
Одновременно с этим посещаемость офлайн-магазинов упала более чем в два раза, так как из-за пандемии люди предпочли совершать покупки в интернете.