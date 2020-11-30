Спецпредставитель президента высказался против строительства «дико дорогого» моста на Сахалин
Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов высказался против строительства моста на Сахалин
Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов высказался против строительства моста на Сахалин.
Чиновник заявил, что этот мост нужен с психологической точки зрения, нежели экономической. «С точки зрения психологии мост - нужен. Вот, мол, Крым -соединили, теперь бы не мешало и Сахалин. А с точки зрения экономики - нет. Для этого моста нет грузов», - заявил чиновник, слова которого приводит «Интерфакс».
Спецпредставитель президента сообщил, что для строительства моста на Сахалин нужно выбрать место, где самый узкий пролив. Однако до этой точки от Комсомольска-на-Амуре необходимо пройти 536 км «по безлюдной тайге». «Так вот: 536 км - по Хабаровскому краю - это обойдется гораздо дороже, чем сам мост», - отметил Сергей Иванов.
«Теоретически - было бы неплохо. Но это дико дорого», - добавил кремлевский чиновник.
Отметим, что вопрос строительства моста на Сахалин власти обсуждают с 2000-х годов. В 2018 году Владимир Путин поручал проработать этот вопрос правительству, но уже тогда реализация данного проекта оценивалась минимум в три раза дороже Крымского моста через Керченский пролив.