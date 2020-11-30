30 ноября 2020, 03:13
Гендиректор «Вектора» сообщил об окончании пандемии коронавируса в 2021 году
Гендиректор научного центра «Вектор» (подведомствен Роспотребнадзору) Ринат Максютов заявил, что пандемия коронавируса закончится в 2021 году. При этом сам вирус сохранится, но изменений в нем не произойдет
Гендиректор научного центра «Вектор» (подведомствен Роспотребнадзору) Ринат Максютов заявил, что пандемия коронавируса закончится в 2021 году. При этом сам вирус сохранится, но изменений в нем не произойдет.
«Вирус сохранится, но сама пандемия, конечно, уйдет. Уверен, что в 2021 году»,— заявил Максютов во время своего выступления на научном фестивале Science Bar Hopping Online.
Ринат Максютов также сообщил, что на сегодняшний день в России произведено уже 35 тысяч доз вакцины«ЭпиВакКорона», которую разработали специалисты «Вектора». Из этой партии 5 тысяч доз направлены на исследования, а остальные поступят в гражданский оборот в декабре текущего года.