30 ноября 2020, 02:42
Российские вузы стали отчислять иностранных студентов, которые не могут попасть на учебу из-за пандемии
Иностранные студенты российских вузов пожаловались на отчисление из-за того, что они не могут попасть на учебу в связи с закрытыми из-за пандемии границами
Иностранные студенты российских вузов пожаловались на отчисление из-за того, что они не могут попасть на учебу в связи с закрытыми из-за пандемии границами.
Telegram-канал Mash сообщает, что в правительство РФ уже обратились около двух тысяч иностранных студентов, которые попросили разрешения вернуться в продолжить обучение в университетах.
Самостоятельно приехать в страну они не могут, поскольку учеба не является основанием для пересечения границы.
Среди тех, кто обратился к кабмину, есть студенты, обучающиеся по квоте Россотрудничества, а также будущие медики.
В правительстве ситуацию с отчислением иностранных студентов из-за карантинных ограничений пока не прокомментировали.