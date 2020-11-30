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Общество
4 млрд оттенков коррупции
30 ноября 2020, 02:12

Власти опровергли информацию о массовой проверке доходов пенсионеров

Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила о планах властей провести проверку доходов пенсионеров

Власти опровергли информацию о массовой проверке доходов пенсионеров
Фото: мояоколица.рф

Минтруда и Пенсионный фонд России (ПФР) опровергли информацию о масштабной проверке доходов граждан пенсионного возраста.

В свою очередь первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев сообщил «Интерфаксу», что ПФР в 2021 году планирует работать в обычном режиме и назначать гражданам пенсии. Депутат также напомнил, что страховая часть пенсии не зависит от доходов и имущества граждан.

Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила о планах властей провести проверку доходов пенсионеров.

По словам Ивановой-Швец, по результатам проверки появятся те, кому будут положены дополнительные деньги и те, кому, напротив, придется вернуть в фонд незаконно полученные средства. Также власти намерены проверить места жительства пенсионеров, которые получают «северные» доплаты.

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