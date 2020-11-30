30 ноября 2020, 01:42
Мособлдума выделила на аренду машин с водителями около 300 млн рублей
Мособлдума выделила около 300 млн рублей на «оказание автотранспортных услуг» в 2021 году. Соответствующая заявка опубликована на портале госзакупок
Мособлдума выделила около 300 млн рублей на «оказание автотранспортных услуг» в 2021 году. Соответствующая заявка опубликована на портале госзакупок.
По условиям контракта, подрядчик должен предоставить в пользование сотрудников подмосковного парламента 79 автомобилей восьми типов с водителями. Марки машин в документах не указываются. Известно только, что один автомобиль должен быть выпущен не ранее 2017 года, остальные - не ранее 2018 и 2019 годов.
В 2020 году на «автотранспортные услуги» Мособлдума выделила 289 млн рублей, но контракт с подрядчиком «Мособлтранс-1» был подписан на 273 млн рублей. По данным «МБХ медиа», указанной компанией владеет сын бывшего вице-президента РЖД и фигурант «дела Магнитского» Денис Кацыв.