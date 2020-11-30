Счетная палата спрогнозировала рост числа бедных на миллион человек
Руководитель ведомства сообщил, что в последние 5 лет до пандемии коронавируса уровень жизни в России падал на 10%, однако по итогам текущего года падение будет «очень высоким»
В России по итогам 2020 года численность бедного населения увеличится на миллион человека. Такой прогноз озвучил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Руководитель ведомства сообщил, что в последние 5 лет до пандемии коронавируса уровень жизни в России падал на 10%, однако по итогам текущего года падение будет «очень высоким».
«По второму кварталу это больше 8% падения жизненного уровня, в третьем квартале уже 4,5%», - заявил Алексей Кудрин, слова которого приводит «Интерфакс».
По прогнозу главы Счетной палаты, уровень бедности вырастет примерно на один миллион человек и отскока в ближайшие годы не будет.
Согласно последним данным Минтруда, уровень бедности в России достиг 13,5% (бедными считаются 20 млн человек). Для сравнения, во втором квартале 2019 года число бедных россиян составляло 18,6 млн человек.