29 ноября 2020, 16:04
В Башкирии во время охоты случайно застрелили высокопоставленного сотрудника МЧС
В Башкирии во время охоты застрелили заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы регионального управления МЧС Рената Абдульманова
Фото: gtrk-vyatka.ru
В Башкирии во время охоты застрелили заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы регионального управления МЧС Рената Абдульманова.
В Следственном комитете сообщили, что инцидент произошел 27 ноября. Пятеро мужчин охотились в лесопосадке возле деревни Красный Восток Куюргазинского района. Один из охотников, заметив пробегающего лося, несколько раз выстрелил в животное из карабина. Одна из пуль попала в грудь другого охотника - Рената Абдульманова. Раненого доставили в больницу, однако врачи спасти его не смогли.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».