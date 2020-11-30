Детскому хоспису «Дом с маяком» пригрозили закрытием после проверки МВД
Детском хоспису «Дом с маяком» пригрозили временным закрытием по итогам проверки, проведенной сотрудниками МВД. Проверка проводилась по жалобе, которая поступила в Госнаркоконтроль
Детском хоспису «Дом с маяком» пригрозили временным закрытием по итогам проверки, проведенной сотрудниками МВД. Проверка проводилась по жалобе, которая поступила в Госнаркоконтроль.
Основательница хосписа Лида Мониава сообщила в своем Facebook, что после проверки правоохранительные органы завели на организацию административное дело по статье «Нарушение порядка оборота наркотических веществ».
Поводом для возбуждения дела стало неправильное оформление журналов по отчету об использовании медицинских препаратов. Хоспису грозит штраф в размере 200 до 400 тысяч рублей или приостановка его деятельности.
Лида Мониава сообщила, что боится за судьбу хосписа, поскольку от него сейчас зависят 750 детей. Она отметила, что из-за доноса хоспису грозит крупный штраф, хотя эти деньги могли быть потрачены на детей.