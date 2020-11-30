30 ноября 2020, 00:03
В горах Чеченской республики во время съемки погиб известный фотограф
Фотограф погиб в результате несчастного случая во время очередной съемки. Тело Царнаева обнаружили сотрудники МЧС и пограничники, которые вытащили его на поверхность
Известный фотограф Саид-Хусейн Царнаев погиб в горах Итум-Калинского района Чеченской республики.
По данным РИА Новости, фотограф погиб в результате несчастного случая во время очередной съемки. Тело Царнаева обнаружили сотрудники МЧС и пограничники, которые вытащили его на поверхность.
Работа спасательной группы осложнялась труднодоступностью места, поэтому большую часть пути им пришлось проделать пешком.
Саид-Хусейн Царнаев работал фотокорреспондентом во время первой и второй чеченских войн, а его снимки того периода облетели весь мир.