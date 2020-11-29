29 ноября 2020, 12:35
Службам такси и каршеринга предоставят доступ к базе ГИБДД для проверки прав водителей
Службы такси и каршеринга получат доступ к базе данных Госавтоинспекции для проверки наличия прав у водителей. Такое решение было принято руководством МВД
Службы такси и каршеринга получат доступ к базе данных Госавтоинспекции для проверки наличия прав у водителей. Такое решение было принято руководством МВД.
Для проверки водительских прав в 2021 году будет специально создана витрина данных ГИБДД и Единого портала госуслуг. Доступ к базе позволит компаниям не допускать к управлению автомобилями людей, не имеющих на это права.
Пока же МВД рекомендует службам такси и каршеринга проверять водителей по номеру и дате выдачи прав на официальном сайте ГИБДД.
Ранее в Госавтоинспекции заявили, что в связи с ростом популярности каршеринга и ростом числа ДТП с участием арендных машин необходимо ужесточить требования к пользователям данного сервиса.