29 ноября 2020, 12:21
Бывший президент РАН скончался от вызванных COVID-19 осложнений
Бывший президент Российской академии наук Владимир Фортов скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ученому было 74 года
Бывший президент Российской академии наук Владимир Фортов скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ученому было 74 года.
Заместитель президента РАН Владимир Иванов сообщил РИА Новости, что Владимир Фортов скончался рано утром 29 ноября. Когда ученый заразился коронавирусом, не уточняется.
Фортов занимал должность президента РАН в 2013–2017 годах. Его научные исследования имеют фундаментальное значение для развития импульсной и промышленной энергетики, космической физики, управляемого термоядерного синтеза и ракетной техники.