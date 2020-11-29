29 ноября 2020, 11:56
В России за сутки выявили 26 683 новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 26 683 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 2 269 316 человек
В России за минувшие сутки выявили 26 683 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 2 269 316 человек.
В результате осложнений, вызванных COVID-19, скончались 459 человек.
В Москве за сутки выявили 6 798 новых случаев заражения коронавирусом, в Петербурге - 3 701, в Московской области - 1 069, в Нижегородской области - 471, в Свердловской области - 381, в Ростовской области - 330, в Красноярском крае - 335, в Воронежской области - 324, в Архангельской области - 374.