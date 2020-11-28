28 ноября 2020, 11:00
В России выявили 27 100 новых случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки выявили 27 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составило 2 242 633 человека. По данным оперштаба, от осложнений за сутки скончались 510 пациентов с COVID-19
Фото: vesti.mirtesen.ru
В России за последние сутки выявили 27 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составило 2 242 633 человека.
По данным оперштаба, от осложнений за сутки скончались 510 пациентов с COVID-19. С начала пандемии умерли 39 068 человек.
В Москве выявили 7 320 новых случаев заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге -3 695, в Московской области - 1 065, в Нижегородской области - 464, в Свердловской области - 390, в Ростовской области - 320, в Красноярском крае - 333, в Воронежской области - 344, в Архангельской области - 367.