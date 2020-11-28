Власти Ленобласти сообщили о мошенниках, которые от имени чиновников вымогают деньги у бизнеса
Администрация Ленинградской области предупредила местных жителей о неких мошенниках, которые от имени чиновников регионального правительства просят бизнесменов «скинуться» на покупку медицинского оборудования
Администрация Ленинградской области предупредила местных жителей о неких мошенниках, которые от имени чиновников регионального правительства просят бизнесменов «скинуться» на покупку медицинского оборудования.
В пресс-службе правительства сообщили, что письмо от мошенников среди прочих получила птицефабрика «Северная». Это письмо было написано от имени заместителя председателя правительства Ленинградской области Николая Емельянова. Владельцу предприятия предложили перечислить миллион рублей на обустройство палат неотложной медицинской помощи.
Миллион рублей нужно было перевести на счета некоего благотворительного фонда.
В администрации Ленобласти заявили, что «медицинские учреждения региона оборудованы всем необходимым для оказания медицинской помощи, никакого сбора средств не ведется». Чиновники попросили предпринимателей быть внимательными и не поддаваться на уловки мошенников.