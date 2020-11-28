Мэр Новокузнецка признал провал реформы общественного транспорта
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов признал нехватку водителей после проведения транспортной реформы, против которой выступают многие жителей городо. По словам чиновника, транспортной отрасли не хватает около 600 работников
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов признал нехватку водителей после проведения транспортной реформы, против которой выступают многие жителей городо. По словам чиновника, транспортной отрасли не хватает около 600 работников.
Во время встречи с недовольными гражданами мэр заявил о готовности трудоустроить сотни людей, поскольку новому перевозчику из Санкт-Петербурга не хватает сотрудников.
«Сегодня потребность в специалистах остается высокой. Трудоустроить готовы несколько сотен человек. Нужны - слесари, электрики, механики, диспетчеры производства, секретари и пожалуй, самое главное звено автотранспортного предприятия - водители. Подчеркиваю, ставку мы делаем на местных водителей!», - заявил Кузнецов, слова которого приводит портал «Тайга.Инфо».
Напомним, что в Новокузнецке уже несколько дней продолжаются народные волнения из-за провальной транспортной реформы. По ее итогам, все маршруты городские власти отдали фирме из Петербурга, а местных перевозчиков убрали с рынка. У нового перевозчика не оказалось необходимого количества автобусов, заявленного в контракте, а также водителей. Это привело к тому, что жителям города приходится подолгу ждать автобуса на морозе, а потом ехать в переполненном транспорте во время пандемии коронавируса. Граждане вышли на митинг с требованием отменить транспортную реформу, вернуть прежних перевозчиков и отправить в отставку Сергея Кузецова.
Позже мэр все же признал проблемы транспортной реформы, обвинил нового перевозчика в неготовности к новой схеме работы и пообещал горожанам бесплатный проезд в транспорте до 30 ноября.