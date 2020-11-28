Меню
Общество
Нас мало - а станет еще меньше
28 ноября 2020, 04:04

Мэр Новокузнецка признал провал реформы общественного транспорта

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов признал нехватку водителей после проведения транспортной реформы, против которой выступают многие жителей городо. По словам чиновника, транспортной отрасли не хватает около 600 работников

Мэр Новокузнецка признал провал реформы общественного транспорта
Фото: kuzbass.aif.ru

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов признал нехватку водителей после проведения транспортной реформы, против которой выступают многие жителей городо. По словам чиновника, транспортной отрасли не хватает около 600 работников.

Во время встречи с недовольными гражданами мэр заявил о готовности трудоустроить сотни людей, поскольку новому перевозчику из Санкт-Петербурга не хватает сотрудников.

«Сегодня потребность в специалистах остается высокой. Трудоустроить готовы несколько сотен человек. Нужны - слесари, электрики, механики, диспетчеры производства, секретари и пожалуй, самое главное звено автотранспортного предприятия - водители. Подчеркиваю, ставку мы делаем на местных водителей!», - заявил Кузнецов, слова которого приводит портал «Тайга.Инфо».

Напомним, что в Новокузнецке уже несколько дней продолжаются народные волнения из-за провальной транспортной реформы. По ее итогам, все маршруты городские власти отдали фирме из Петербурга, а местных перевозчиков убрали с рынка. У нового перевозчика не оказалось необходимого количества автобусов, заявленного в контракте, а также водителей. Это привело к тому, что жителям города приходится подолгу ждать автобуса на морозе, а потом ехать в переполненном транспорте во время пандемии коронавируса. Граждане вышли на митинг с требованием отменить транспортную реформу, вернуть прежних перевозчиков и отправить в отставку Сергея Кузецова.

Позже мэр все же признал проблемы транспортной реформы, обвинил нового перевозчика в неготовности к новой схеме работы и пообещал горожанам бесплатный проезд в транспорте до 30 ноября.

Материалы по теме
В Новокузнецке недовольные транспортной реформой граждане заняли администрацию города
Власти Петербурга из-за коронавируса закроют метрополитен в новогоднюю ночь
Жители Новокузнецка потребовали отставки мэра из-за провала транспортной реформы
Сейчас на главной
Прощения не будет
применение насилия в отношении полицейского
Прощения не будет
Сотрудникам петербургской полиции запретили заключать мирное соглашение с фигурантами дел о применении насилия в отношении представителей власти, а также фигурантами дел об оскорблении силовиков
Между никелем и алюминием
Росприроднадзор
Между никелем и алюминием
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова обрушилась с критикой в адрес Красноярского алюминиевого завода, который входит в «Русал» Олега Дерипаски. Чиновница обвинила руководство предприятия в равнодушном отношении к окружающей среде и жителям региона
Александр Лукашенко пообещал оставить президентский пост после принятия новой Конституции
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко пообещал оставить президентский пост после принятия новой Конституции
Президент Белоруссии заявил о готовности отказаться от своей должности после принятия новой Конституции страны. При этом глава государства заверил, что он не делает Основной закон «под себя»
«Российские олигархи должны стать мишенью санкций»
Алексей Навальный
«Российские олигархи должны стать мишенью санкций»
Алексей Навальный призвал Евросоюз вводить персональные санкции в отношении олигархов из окружения президента Владимира Путина. По мнению политика, пока этого не произойдет, в Кремле не будут воспринимать антироссийские ограничения всерьез
«Человек из телевизора»
пресс-конференция Путина
«Человек из телевизора»
В связи с пандемией коронавируса большая пресс-конференция главы государства пройдет в режиме видеоконференции. Владимир Путин выйдет на связь с журналистами из своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево
«Демонстрация Западу высокого уровня поддержки действующей власти»
Единая Россия
«Демонстрация Западу высокого уровня поддержки действующей власти»
АП потребовала от «Единой России» сохранить свои позиции в новом составе Госдумы по итогам выборов 2021 года. Это Кремлю необходимо, чтобы продемонстрировать Западу высокий уровень поддержки действующей власти населением
Авторская колонка
Усы без надежды
Победителю прощается все, побежденному не прощается ничего. Станислав Черчесов в интервью «Матч ТВ» ничем не отличался от себя двухлетней давности. Шутки грубоватые, сравнения на грани, многим даже нравилось. Он и до сборной России с прессой всегда общался слегка  свысока, позволяя себе и откровенное хамство
Мозговой Владимир
ФАС повысила цены на некоторые препараты для онкобольных из списка жизненно необходимых
лекарства
ФАС повысила цены на некоторые препараты для онкобольных из списка жизненно необходимых
Антимонопольная служба повысила стоимость двух препаратов для онкобольных из перечня жизненно необходимых. Так ведомство рассчитывает устранить дефицит этих лекарств на российском рынке
В Москве выявили рекордное число новых заражений коронавирусом
коронавирус
В Москве выявили рекордное число новых заражений коронавирусом
В России за минувшие сутки зарегистрировали рекордное количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – 27 543. Общее число заболевших с начала пандемии составило уже 2 215 533 человек
Бизнес очень прибыльный
чиновники
Бизнес очень прибыльный
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) раскрыл схему «незаконного обогащения» московских чиновников с помощью оформления в собственность подвалов и чердаков жилых домов в центре города, которые по закону принадлежат собственникам квартир
Общество
Депздрав Москвы сообщил о росте смертности от коронавируса на 300%
Департамент здравоохранения Москвы сообщил о росте смертности от коронавирусной инфекции в октябре на 300% по сравнению с сентябрем. За прошлый месяц в столице от COVID-19 скончались 2 235 человек
В ГИБДД разъяснили порядок наказания водителей за разговоры по телефону
ГИБДД
В ГИБДД разъяснили порядок наказания водителей за разговоры по телефону
Руководитель Госавтоинспекции Михаил Черников объяснил, как российских автомобилистов будут штрафовать за разговор по телефону за рулем без использования беспроводной гарнитуры
«Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам»
карантин
«Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам»
«Слухи ходят словно мухи. Вы знаете, мы закрывали по слухам [город] и в июле, и в августе, и в сентябре, и в ноябре, сейчас декабрь. Мы ориентируемся не на слухи, таких планов нет», - заявил градоначальник
«Жжелаю, чтобы вы не знали горя, удачи, любви»
Виталий Кличко
«Жжелаю, чтобы вы не знали горя, удачи, любви»
Мэр Киева и бывший боксер Виталий Кличко, известный своими оговорками, собрал свои лучшие «перлы» в один иллюстрированный сборник. В нем представлены оговорки, которые стали самыми популярными в народе
Вывешивание списков должников за ЖКУ с указанием имени и адреса незаконно
защита персональных данных
Вывешивание списков должников за ЖКУ с указанием имени и адреса незаконно
Роскомнадзор признал противозаконной практику управляющих компаний вывешивать в подъездах списки должников с указанием их имени номера квартиры. Это нарушает федеральный закон «О персональных данных»
Бывшего замглавы ФСИН задержали по делу о злоупотреблении полномочиями
арест силовиков
Бывшего замглавы ФСИН задержали по делу о злоупотреблении полномочиями
Сотрудники правоохранительных органов задержали Валерия Максименко. Следственный комитет предъявил ему обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями
Шутить - здоровью вредить
политические репрессии
Шутить - здоровью вредить
Согласно результатам опроса компании ESET, которая занимается разработкой антивирусных программ, 75% опрошенных интернет-пользователей предпочитают не публиковать шутки на политические темы, а 10% опасаются, что после этого «за ними придут силовики»
Экономика
Российские власти увеличат утилизационный сбор на автомобили до 30%
В последний раз кабмин повышал ставки утилизационного сбора 1 января 2020 года. Тогда для автомобилей с объемом двигателя до 1 литра сбор вырос на 46,1%, с объемом двигателя до 2 л - на 112,4%, а с объемом двигателя от 3,5 л - на 145%