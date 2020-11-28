Силовикам запретили мириться с обвиняемыми в применении насилия в отношении представителей власти
Сотрудникам петербургской полиции запретили заключать мирное соглашение с фигурантами дел о применении насилия в отношении представителей власти, а также фигурантами дел об оскорблении силовиков
Сотрудникам петербургской полиции запретили заключать мирное соглашение с фигурантами дел о применении насилия в отношении представителей власти, а также фигурантами дел об оскорблении силовиков.
Об этом запрете сообщает «Медиазона» со ссылкой на дело Павла Климова, который обвиняется по 318 и 319 статьям УК РФ. По данным издания, полицейского, который согласился на примирение с обвиняемым, уволил из органов.
Во время заседания, потерпевшие по этому делу Козлов и Нагорный попросили суд не наказывать обвиняемого, поскольку он загладил причиненный вред и принес свои извинения. Потерпевшие также заявили, что подсудимый раскаялся в содеянном.
Суд прекратил дело в отношении Климова, а полицейского Козлова уволили с работы без пособия после семи лет службы. Силовика выгнали из органов за «проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел».
По данным «Медиазоны», запрет на примирение с фигурантами дел о применении насилия в отношении силовиков пришел из управления собственной безопасности по Петербургу и Ленобласти. В управлении пояснили, что в таких делах потерпевшим является не только конкретный силовик, но и государство. Примирение же сторон «наносит ущерб авторитету органов внутренних дел».
Правозащитники считают данный запрет незаконным, поскольку законодательство разрешает ходатайствовать о прекращении дела за примирением сторон потерпевшим по любым делам.