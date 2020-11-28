ФССП потратит более 7 млн рублей на новые электрошокеры для приставов
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) потратит 7,6 млн рублей на закупку 518 электрошокеров. Соответствующая заявка появилась на портале госзакупок
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) потратит 7,6 млн рублей на закупку 518 электрошокеров. Соответствующая заявка появилась на портале госзакупок.
Шокеры закупаются для нужд московского и подмосковного управлений ФССП. Московским приставам поставят 429 устройств, а подмосковным – 89.
В прошлом году ведомство уже закупило 323 электрошокера, потратив на них 4,7 млн рублей. Но тогда большая часть устройств была направлена в регионы.
Точная модель электрошокера в закупочной документации не указана, но технические характеристики совпадают с устройствами «Скорпион», которые производит компания «Март». Эта модель работает в двух режимах: контактном и дистанционном с использованием специальных стреляющих картриджей, сообщают «Открытые медиа».