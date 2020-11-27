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27 ноября 2020, 19:17

В окрестностях Тегерана в результате теракта погиб создатель ядерной программы Ирана

Агентство Tasnim News сообщает, что Мухсин Фахризаде стал жертвой атаки террористов в населенном пункте Абсард. Сначала перед автомобилем ученого подорвался смертник, а затем машину обстреляли неизвестные люди

В окрестностях Тегерана в результате теракта погиб создатель ядерной программы Ирана
Фото: radiosputnik.ria.ru

Высокопоставленный ученый-ядерщик, один из создателей ядерной программы Ирана Мухсин Фахризаде убит в окрестностях Тегеран.

Агентство Tasnim News сообщает, что Мухсин Фахризаде стал жертвой атаки террористов в населенном пункте Абсард. Сначала перед автомобилем ученого подорвался смертник, а затем машину обстреляли неизвестные люди.

В результате атаки погибли несколько человек, предположительно, родственники Мухсина Фахризаде.

Создатель иранской ядерной программы был убит после визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы «Моссада» Йоси Коэна в Саудовскую Аравию. В этой связи Telegram-канал «Военный обозреватель» полагает, что к убийству Фахризаде могут быть причастны израильские спецслужбы.

Советник лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Дехкан пообещал отомстить за убийство Мухсина Фахризаде. «Мы как гром ударим по убийцам мученика», - заявил Дехкан, слова которого приводит Reuters.

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