В окрестностях Тегерана в результате теракта погиб создатель ядерной программы Ирана
Агентство Tasnim News сообщает, что Мухсин Фахризаде стал жертвой атаки террористов в населенном пункте Абсард. Сначала перед автомобилем ученого подорвался смертник, а затем машину обстреляли неизвестные люди
Высокопоставленный ученый-ядерщик, один из создателей ядерной программы Ирана Мухсин Фахризаде убит в окрестностях Тегеран.
Агентство Tasnim News сообщает, что Мухсин Фахризаде стал жертвой атаки террористов в населенном пункте Абсард. Сначала перед автомобилем ученого подорвался смертник, а затем машину обстреляли неизвестные люди.
В результате атаки погибли несколько человек, предположительно, родственники Мухсина Фахризаде.
Создатель иранской ядерной программы был убит после визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы «Моссада» Йоси Коэна в Саудовскую Аравию. В этой связи Telegram-канал «Военный обозреватель» полагает, что к убийству Фахризаде могут быть причастны израильские спецслужбы.
Советник лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Дехкан пообещал отомстить за убийство Мухсина Фахризаде. «Мы как гром ударим по убийцам мученика», - заявил Дехкан, слова которого приводит Reuters.