Красноярский завод Олега Дерипаски обвинили в равнодушии к людям и природе
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова обрушилась с критикой в адрес Красноярского алюминиевого завода, который входит в «Русал» Олега Дерипаски. Чиновница обвинила руководство предприятия в равнодушном отношении к окружающей среде и жителям региона
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова обрушилась с критикой в адрес Красноярского алюминиевого завода, который входит в «Русал» Олега Дерипаски. Чиновница обвинила руководство предприятия в равнодушном отношении к окружающей среде и жителям региона.
Светлана Радионова посетовала, что «Русал» для определения величин вредных выбросов и установления для них нормативов компания задействует «какую-то собственную методику», которой нет в перечне методик расчета.
Так, пробы воздуха, сделанные Росприроднадзором, продемонстрировали превышение показателей по гидрохлориду в 2,2 раза, а по фтористому водороду - в 3,5. Такие показатели, по словам Радионовой, говорят о безответственном отношении к своей работе, природе и людям, которые «вынуждены дышать токсичным воздухом».
Глава ведомства также заявила, что материалы с проверки будут переданы в Красноярскую природоохранную прокуратуру, которая и определит «соответствующее наказание», сообщают «Открытые медиа».
Ранее глава Росприроднадзора уже критиковала Красноярский алюминиевый завод (КрАЗа) в связи с занижением объема выброса вредных веществ в день ее приезда в город. Представители завода тогда заявили, что в санитарно-защитной зоне заводе расположено около 130 других предприятий, и им «тоже хотелось бы знать, кто на самом деле загрязняет воздух рядом с КрАЗ».
Напомним, в конце мая текущего года ответственные за охрану природы ведомства получили «нагоняй» от президента Владимира Путина за то, что не предотвратили, а затем с опозданием сообщили об экологической катастрофе в Норильске. Тогда из-за аварии на ТЭЦ, которая принадлежит дочерней структуре «Норильского никеля», в почву и водоемы вытекло около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Как выяснилось, авария произошла из-за изношенности оборудования. При этом сотрудники Росприроднадзора были обязаны следить за этим и принять меры в отношении руководства предприятия.