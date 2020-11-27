27 ноября 2020, 18:05
Минобороны РФ потратит 15 млн рублей на два автомобиля бизнес-класса
Министерство обороны России собирается потратить 15,2 млн рублей на приобретение двух автомобилей бизнес-класса. Покупка люксовых авто обоснована «обеспечением международной деятельности»
Министерство обороны России собирается потратить 15,2 млн рублей на приобретение двух автомобилей бизнес-класса. Покупка люксовых авто обоснована «обеспечением международной деятельности».
Конкретные модели и марки автомобилей в тендерной документации не указаны, поскольку аукцион проходит в закрытом режиме. Известно только, что каждое транспортное средство обойдется бюджету в 7,6 млн рублей. Автомобили победитель тендера должен поставить ведомству до 25 декабря текущего года.
«МБХ медиа» сообщает, что в феврале 2020 года Минобороны РФ уже потратило 30 млн рублей на автомобили бизнес-класса для «руководящего состава» ведомства, а в июле министерство закупило еще два легковых автомобиля бизнес-класса стоимостью 7 млн рублей каждый.